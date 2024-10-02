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В Канаде козел сбежал с фермы и получил медаль за участие в марафоне

Сегодня в 15:43
Фото: @Town of Conception Bay South

В Канаде козел Джошуа получил медаль за участие в марафоне. Об этом сообщает CBC News.

Марафон прошел в городе Консепшн-Бей-Саут мимо фермы Taylor’s Pumpkin Patch. Джошуа был привязан к загону и, когда увидел, как сотни марафонцев бегут мимо тыквенного поля, решил последовать за ними.

По словам его хозяйки Тейлор, она узнала об этом из соцсетей, когда Джошуа пробежал уже почти четыре километра. «Он привык к большим группам людей и очень любит участвовать в забеге, и когда он увидел бегущую толпу, то решил присоединиться к ней, не зная, что это один из самых длинных забегов в его жизни», — рассказала она.

По словам Тейлор, некоторые бегуны поддерживали Джошуа и бежали в его темпе. «Все говорят об этом..... Это вызывает улыбку на многих лицах», — рассказала она. Когда Тейлор догнала козла, ему оставалось около 500 метров до финиша. Тогда хозяйка решила помочь ему преодолеть оставшуюся дистанцию.

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В итоге козла наградили медалью, и он стал местной знаменитостью. По словам мэра Даррина Бента, он ждал на финише, когда узнал, что рядом с участниками бежит козел. «Мы не знали, как к этому отнестись. Мы просто услышали, что по тропе бежит коза», — сказал он. Мэр отметил, что Джошуа стал талисманом мероприятия, и выразил надежду, что козел сможет присоединиться к марафону и в следующем году.

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