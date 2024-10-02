Джанкарло Эспозито: «Мандалорец и Грогу» может запустить новую трилогию

Звезда «Мандалорца» Джанкарло Эспозито рассказал, что, по его мнению, фильм «Мандалорец и Грогу» может стать началом новой трилогии по вселенной «Звездных войн».
«Как и в случае с MCU, Disney придумает, как объединить всех этих персонажей в один действительно отличный фильм или телешоу. Я думаю, что именно к этому все и придет», — поделился актер во время выступления на Dragon Con.
«У Дейва Филони и Джона Фавро есть новое видение продолжения фильмов о Мандалорце… Мне кажется, что в тот или иной момент все это сойдется, и у нас будет еще одна трилогия или больше фильмов», — добавил звезда «Во все тяжкие».
В «Мандалорце» Эспозито сыграл Моффа Гидеона — главного антагониста первых трех сезонов. Появление персонажа в предстоящем фильме пока не подтверждено.
К роли охотника за головами Дина Джарина вернется Педро Паскаль, а Сигурни Уивер присоединится к нему в неизвестной роли. Режиссерское кресло займет Фавро, работавший над оригинальным сериалом. Премьера «Мандалорца и Грогу» запланирована на 22 мая 2026 года.
Это не единственный новый фильм по «Звездным войнам», который готовит Disney. Компания также работает над картиной о персонаже Рэе в исполнении Дейзи Ридли, действие которой разворачивается через пятнадцать лет после «Скайуокер. Восход». Режиссером фильма станет Шармин Обейд-Чиной, а сценарий напишет Стивен Найт, создатель «Острых козырьков».