Во время ковидного локдауна температура на Луне упала на 10 градусов

Ученые использовали данные исследовательского зонда LRO НАСА, который вращается по орбите вокруг Луны. Они проанализировали информацию о температуре шести разных участков спутника за 2017–2023 годы.

Выяснилось, что с апреля по май 2020 года — в период самого жесткого локдауна — средняя ночная температура поверхности Луны опускалась на 8–10 градусов в сравнении с аналогичным периодом в остальные годы.