Во время ковидного локдауна температура на Луне упала на 10 градусов

Пандемия коронавируса привела к значительному снижению температуры Луны, выяснили индийские ученые. Их исследование опубликовано в журнале Monthly Notices, основное пересказывает «Хайтек».
Ученые использовали данные исследовательского зонда LRO НАСА, который вращается по орбите вокруг Луны. Они проанализировали информацию о температуре шести разных участков спутника за 2017–2023 годы.
Выяснилось, что с апреля по май 2020 года — в период самого жесткого локдауна — средняя ночная температура поверхности Луны опускалась на 8–10 градусов в сравнении с аналогичным периодом в остальные годы.
Исследователи пытались найти другие внешние причины, которые могли повлиять на температуру, но безуспешно. К примеру, число солнечных пятен и активность на Солнце никак не коррелировали с температурой поверхности Луны.
Ученые предполагают, что температура упала, поскольку снизилось излучение, исходящее от Земли, — а это произошло из‑за резкого снижения промышленной активности, которое привело к уменьшению выбросов парниковых газов и аэрозолей. В результате атмосфера Земли удерживала и повторно излучала меньше тепла, указывают авторы исследования.
Недавно на Марсе впервые обнаружили жидкую воду. Новый анализ геофизических данных, собранных на планете с 2018 по 2022 год, показал, что резервуары воды находятся на глубине 10–20 километров под ее поверхностью.