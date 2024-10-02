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На умных устройствах с Алисой появилась «Яндекс Музыка» в lossless-качестве

Сегодня в 15:48
Фото: «Яндекс Музыка»

В умных устройствах «Яндекса» теперь можно слушать музыкальный сервис компании в lossless-качестве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Поддержка формата FLAC появилась на «Станции Миди», «Станции 2», «Станции Макс», «Станции Дуо Макс» и на «ТВ Станциях». Этот формат кодирования аудио сохраняет качество звучания на уровне оригинальной студийной записи.

Теперь у владельцев «Яндекс Станций» и «ТВ станций» есть три режима прослушивания «Яндекс Музыки»: превосходный (в формате lossless), оптимальный (со сбалансированным звучанием) и экономный, который подойдет при медленном интернете.

Младшие модели умных колонок — «Станции Лайт» и «Станции Мини» — при активации «Превосходного» качества воспроизводят музыку в формате AAC и MP3 в высоком битрейте. Это обеспечивает максимальное качество звука с учетом акустических характеристик колонки.

Lossless-качество в «Яндекс Музыке» доступно для всех подписчиков «Плюса».

Недавно «Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры» — микс из наиболее характерных коротких отрывков музыки, который составляет нейросеть. Они позволяют быстро познакомиться с новым треком, артистом или целым жанром.

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