На умных устройствах с Алисой появилась «Яндекс Музыка» в lossless-качестве

В умных устройствах «Яндекса» теперь можно слушать музыкальный сервис компании в lossless-качестве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Поддержка формата FLAC появилась на «Станции Миди», «Станции 2», «Станции Макс», «Станции Дуо Макс» и на «ТВ Станциях». Этот формат кодирования аудио сохраняет качество звучания на уровне оригинальной студийной записи.

Теперь у владельцев «Яндекс Станций» и «ТВ станций» есть три режима прослушивания «Яндекс Музыки»: превосходный (в формате lossless), оптимальный (со сбалансированным звучанием) и экономный, который подойдет при медленном интернете.