На умных устройствах с Алисой появилась «Яндекс Музыка» в lossless-качестве

В умных устройствах «Яндекса» теперь можно слушать музыкальный сервис компании в lossless-качестве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекса».
Поддержка формата FLAC появилась на «Станции Миди», «Станции 2», «Станции Макс», «Станции Дуо Макс» и на «ТВ Станциях». Этот формат кодирования аудио сохраняет качество звучания на уровне оригинальной студийной записи.
Теперь у владельцев «Яндекс Станций» и «ТВ станций» есть три режима прослушивания «Яндекс Музыки»: превосходный (в формате lossless), оптимальный (со сбалансированным звучанием) и экономный, который подойдет при медленном интернете.
Младшие модели умных колонок — «Станции Лайт» и «Станции Мини» — при активации «Превосходного» качества воспроизводят музыку в формате AAC и MP3 в высоком битрейте. Это обеспечивает максимальное качество звука с учетом акустических характеристик колонки.
Lossless-качество в «Яндекс Музыке» доступно для всех подписчиков «Плюса».
Недавно «Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры» — микс из наиболее характерных коротких отрывков музыки, который составляет нейросеть. Они позволяют быстро познакомиться с новым треком, артистом или целым жанром.