Вышел трейлер документального фильма о Джоне Уильямсе

Подразделение Lucasfilm Amblin Documentaries представило трейлер документального фильма о композиторе Джоне Уильямсе — создателе саундтрека к «Звездным войнам», «Индиане Джонсу», «Челюстям», «Парку Юрского периода» и множеству других легендарных картин. Премьера «Music by John Williams» состоится 1 ноября на стриминге Disney Plus.
В документальной ленте подробно описывается огромный вклад Уильямса в кинематограф, включая многие культовые франшизы, а также его музыкальные произведения для оркестра и влияние на современную поп-культуру — от первых дней работы джазовым пианистом до 54 номинаций на премию «Оскар» и пяти побед.
Основой для проекта послужили интервью с артистами и режиссерами, чьих жизней коснулась музыка композитора. В их числе — Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Джей Джей Абрамс.
Режиссером выступил Лоран Бузеро, снимавший документалки о Романе Полански, Натали Вуд и Харрисоне Форде. В качестве продюсеров над лентой поработали Стивен Спилберг, Брайан Грейзер, Рон Ховард, Дэррил Фрэнк, Джастин Фалви, Сара Бернштейн, Джастин Уилкс, Мередит Каульферс, Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и сам Бузеро.