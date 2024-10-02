Вышел трейлер документального фильма о Джоне Уильямсе

Подразделение Lucasfilm Amblin Documentaries представило трейлер документального фильма о композиторе Джоне Уильямсе — создателе саундтрека к «Звездным войнам», «Индиане Джонсу», «Челюстям», «Парку Юрского периода» и множеству других легендарных картин. Премьера «Music by John Williams» состоится 1 ноября на стриминге Disney Plus.

В документальной ленте подробно описывается огромный вклад Уильямса в кинематограф, включая многие культовые франшизы, а также его музыкальные произведения для оркестра и влияние на современную поп-культуру — от первых дней работы джазовым пианистом до 54 номинаций на премию «Оскар» и пяти побед.