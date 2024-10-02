«Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом стал самым успешным фильмом Apple TV+

«Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом оказался самым просматриваемым фильмом в истории Apple TV+. Об этом представители стримингового сервиса рассказали Deadline.

На рекорд площадки картина вышла всего за шесть дней. Представители онлайн-кинотеатра не назвали конкретных цифр, но отметили, что общее число просмотров за неделю выросло на 30%.

«Джордж, Брэд и Джон сами предложили нам „Волков“, и ответ был очевиден, ведь это искрометный, веселый фильм с участием двух лауреатов премии „Оскар“ и просто легендарных актеров. А теперь множество зрителей сделали его частью своих выходных и превратили в мировой блокбастер», — поделился глава подразделения фильмов Apple.

На цифры могла оказать влияние новая киностратегия стриминга. В отличие от прошлых громких картин Apple вроде «Убийц цветочной луны» и «Наполеона» «Одинокие волки» вышли в прокат всего за одну неделю до релиза в сети.

Уже известно, что в производстве находится продолжение триллера. По информации The New York Times, за главные роли Клуни и Питт получили по 35 млн долларов, а режиссер Джон Уоттс — еще 15 млн. Впрочем, Клуни эту сумму отрицал и сказал, что получил «на миллионы, и миллионы, и миллионы долларов меньше». Полный бюджет картины не раскрывался.