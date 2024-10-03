«Яндекс Маркет» представил новый проект Ultima с эксклюзивными товарами и премиальным сервисом. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба компании.

В «Ultima Яндекс Маркете» уже можно найти более 250 тыс. товаров от известных марок и нишевых брендов, многих из которых нет в России. Их отбирали стилисты, байеры и другие эксперты индустрии.

В ассортименте сервиса представлены более 650 брендов с одеждой, обувью, аксессуарами, товарами для дома, техникой и бьюти-товарами. Среди них — Prada, Acne, Balenciaga, Bluemarble, Miu Miu, Gucci, Byredo, Roja, Dyson, Bowers & Wilkins, Seletti и другие.

В будущем ассортимент продолжит пополняться новыми коллекциями, коллаборациями и редкими архивными вещами. Сейчас «Ultima Яндекс Маркет» сотрудничает с такими концепт-сторами, как КМ20, Leform, SV77, Babochka, Studio Slow, Molecule, Dr.Head, Davines и другими.

Покупателям «Ultima Яндекс Маркета» доступен премиальный сервис. «Можно не только получить товары с доставкой „по клику“, но и вернуть их курьеру, если что‑нибудь не подойдет: он приедет по нужному адресу в удобное для пользователя время», — уточнили в пресс-службе.