В Индии директор и учителя принесли второклассника в жертву ради успеха школы

В Индии второклассник частной школы был убит директором и учителями в ходе ритуала черной магии. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на полицию.

По уголовному делу правоохранители штата Уттар-Прадеш арестовали пять человек. Среди них трое учителей, директор школы Динеш Багел, а также владелец учебного заведения и отец директора Джасодхан Сингх. Последнего считают организатором из‑за его веры в черную магию, на территории были также найдены ритуальные принадлежности.

По версии следствия, участники ритуала задушили 11-летнего ученика в школьном общежитии. Утверждается, что изначально мальчика хотели убить за пределами территории заведения, но жертва начала кричать.

Дело возбудили по жалобе отца погибшего. Согласно его заявлению, представители администрации связались с ним и рассказали о болезни сына. Когда мужчина приехал в школу, ему не удалось найти ребенка. От сотрудников он узнал, что директор лично увез второклассника в больницу. Позже отец нашел тело мальчика в машине начальника заведения.