Okko запустил телеграм-бота с футбольными викторинами

Онлайн-кинотеатр Okko представил телеграм-бота «Okko ЛЧший футбол» для поклонников Лиги чемпионов. С его помощью болельщики смогут участвовать в футбольных викторинах, угадывать результаты матчей и получать призы, среди которых — поездка на Суперкубок УЕФА.

Пользователи будут набирать очки рейтинга, правильно отвечая на вопросы и предсказывая результаты матчей Лиги чемпионов. Каждый тур участники викторины с самым высоким рейтингом будут получать подарки от Okko и партнеров. Поездку на Суперкубок УЕФА подарят обладателю лучшего результата в конце сезона.

Также с помощью бота можно создавать собственные лиги и соревноваться в знании футбола с близкими. За каждого приглашенного друга пользователи получат дополнительные очки.