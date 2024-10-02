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Дуров: Telegram раскрывает властям IP-адреса преступников с 2018 года

Сегодня в 14:10
Фото: Rubaitul Azad/Unsplash

Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников с 2018 года, согласно политике конфиденциальности компании в большинстве стран. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что его предыдущий пост, где он рассказал об этой практике, мог показаться объявлением о серьезном изменении в работе Telegram, но на самом деле «мало что изменилось».

«Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников. Этот процесс существовал задолго до прошлой недели», — пояснил Дуров.

По его словам, в Бразилии в первом квартале 2024 года Telegram раскрыл данные по 75 юридическим запросам, во втором — по 63, в третьем — по 65. В Индии, крупнейшем рынке компании, мессенджер удовлетворил 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 — во втором и 2380 — в третьем.

В Европе, пишет Дуров, в третьем квартале был рост юридических запросов, связанный с тем, что больше органов ЕС начали использовать «правильную линию связи», предписанную законом ЕС DSA.

Говоря о том, что изменилось на прошлой неделе, глава мессенджера сказал, что они оптимизировали и унифицировали политику конфиденциальности в разных странах. «Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы — если они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности», — подчеркнул он.

«Telegram был создан для защиты активистов и простых людей от коррумпированных правительств и корпораций — мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или избегать правосудия», — добавил предприниматель.

Павла Дурова задержали в Париже 24 августа. Через 4 дня ему предъявили обвинения по шести пунктам, включая соучастие в мошенничестве и обороте наркотиков, хранении порно, отказе предоставить информацию властям и администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Основателю Telegram грозит до 10 лет тюрьмы, его освободили под залог в 5 млн евро на время расследования, поместили под судебный надзор и запретили выезжать из Франции.

По словам предпринимателя, в Париже его допрашивали в течение четырех дней и заявили, что он может нести личную ответственность за незаконное использование мессенджера другими людьми.

После задержания Дурова в работу Telegram внесли несколько изменений. В частности, из сервиса убрали функцию «Люди рядом», из‑за которой были проблемы с мошенниками и ботами, вместо нее появилась функция «Бизнес рядом». Со страницы FAQ Telegram пропала формулировка, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.

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