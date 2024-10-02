В работе Альфа-банка случился масштабный сбой

Пользователи Альфа-банка пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса. На это указывают данные сервиса Downdetector.

По его статистике, клиенты банка не могут зайти на сайт, открыть мобильное приложение и воспользоваться его услугами. Согласно графику, сбой начался около 13.15 по московскому времени.