В работе Альфа-банка случился масштабный сбой

Пользователи Альфа-банка пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса. На это указывают данные сервиса Downdetector.
По его статистике, клиенты банка не могут зайти на сайт, открыть мобильное приложение и воспользоваться его услугами. Согласно графику, сбой начался около 13.15 по московскому времени.
В комментарии RTVI представители банка подтвердили серьезное нарушение работы, у сотрудников тоже возникли проблемы, в том числе и в функционировании внутренних программ. Сроки восстановления там назвать не смогли.
«15 минут назад легла система, по всей России не работает система быстрых платежей, не работает мобильное приложение. Мы не можем пользоваться внутренними программами. Причины неизвестны, сроки устранения тоже, какой‑то глобальный сбой», — сказала RTVI сотрудница банка.