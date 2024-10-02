Католической организации «Опус Деи» предъявили обвинения в использовании рабского труда

Аргентинские прокуроры начали уголовное расследование в отношении руководства «Опус Деи», передает Associated Press.

По версии следствия, в период с 1983 по 2015-й в Южной Америке католическая организация занималась торговлей людьми и трудовой эксплуатацией как минимум 44 женщин, привлеченных к неоплачиваемой работе по дому.

Прокуроры утверждают, что «Опус Деи» отбирала подростков из малообеспеченных семей, обычно из сельских районов, расположенных далеко от центров деятельности организации, обещая им образование и карьерные перспективы.

«После приема в организацию они проходили курс „духовного, профессионального и трудового обучения“, после чего многих из них отправляли выполнять домашнюю работу в центрах „Опус Деи“, как в стране, так и за рубежом», — говорится в заявлении.

Прокуроры обратились к федеральному судье с просьбой вызвать для дачи показаний людей, занимавших в этот период должности викария или регионального советника «Опус Деи» в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Боливии: Карлоса Наннея (1991–1997), Патрисио Олмоса (1998–2014) и Виктора Уртисаррасу (2014–2022).

Также на допрос попросили вызвать регионального секретаря, отвечающего за женскую секцию ордена, Габриэля Дондо, занимавшего должность до 2015 года.

В марте 2024 года Financial Times рассказала, что «Опус Деи» десятилетиями принуждала к работе девочек по всему миру под предлогом «обретения святости в повседневной жизни».