В «Севкабеле» откроется выставка про Виктора Цоя. Билеты уже есть на «Афише»

В петербургском «Севкабель Порту» 12 октября откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда». Продажи билетов уже стартовали на «Афише». До 11 октября их можно купить по специальной цене — 700 рублей.

Экспозиция займет почти 3000 квадратных метров. В тринадцати залах представят личные вещи музыканта, редкие документы, гитары и малоизвестные видео из семейного архива, фотографии-полароиды — всего свыше 300 экспонатов. Их помогли собрать семья Цоя и его близкие. Выставка расскажет, какой путь прошел Цой и как его гений отзывается в сегодняшнем моменте.