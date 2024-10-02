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Полиция Южной Кореи задержала человека, пытавшегося сбежать в КНДР

Сегодня в 11:47
Фото: Jong-Hyun Kim/Anadolu Agency via Getty Images

Полиция Южной Кореи задержала северокорейского перебежчика за попытку пересечь границу и вернуться на Север на угнанном автобусе, передает Би-би-си.

Мужчину поймали на мосту Объединения, разделяющем две страны, где он проигнорировал солдат, потребовавших у него остановиться, и врезался на автобусе в баррикаду. Беженец признался полиции, что хотел вернуться домой, после того как столкнулся с трудностями на Юге. По данным южнокорейских СМИ, он покинул Северную Корею около 10 лет назад.

Правонарушитель зарабатывал наемной работой в Паджу и других городах. Он рассказал, что у него накопилось несколько неоплаченных штрафов, сообщает южнокорейская газета The Dong-A Ilbo.

По данным издания, в 1.00 по местному времени он угнал автобус из гаража в северном городе Паджу и был пойман спустя полчаса. На записях с камер наблюдения, установленных в гараже, видно, как мужчина в шляпе пытается открыть несколько автомобилей, пока ему не удается проникнуть в автобус.

Закон Южной Кореи запрещает гражданам, в том числе перебежчикам, пересекать границу с Севером без разрешения правительства. Перебежчики из Северной Кореи на Юге автоматически получают гражданство. В случае вынесения обвинительного приговора правонарушители могут быть лишены свободы на срок до 10 лет.

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