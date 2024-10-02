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На Камчатке семья косаток застряла на мели

Сегодня в 12:20
Фото: Андрей Воровский/Telegram
Обновлено сегодня в 14:07

Спасатели и волонтеры завершили работы по спасению косаток из устья реки, сообщил региональный министр по ЧС и поблагодарил всех причастных.

К вечеру вода в реке поднялась, млекопитающие могут снова уйти на глубину и уплыть в море.

«Мы до утра не узнаем — удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет. Их проводит лодка, пока их будет видно», — отметил Сергей Лебедев.

Глава Соболевского района показал видео с места. По его словам, одно из больших животных уже уплыло.

На Камчатке спасатели пытаются помочь группе косаток, застрявшей на мели. Об этом сообщил глава местного МЧС Сергей Лебедев.

«Группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Идет отлив. Попробуем помочь косаткам», — написал Лебедев.

Он добавил, что дно залива покрыто илом, поэтому к млекопитающим не может подойти техника, вытащить их в море тоже не получается, поэтому остается ждать прилива.

«Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи. Первое, что приходит на ум, — поливать их водой», — отметил министр по ЧС.

Водные животные застряли в лимане устья реки Большая Воровская, уточнил глава Соболевского района Андрей Воровский. По видео с места казалось, что одно из них уже погибло, однако чиновник уточнил, что оно живо и просто лежало на боку, волонтеры уже помогли ему перевернуться.

«Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных. Малыш плачет и жмется к маме. Постараемся завести брезент или дель и вручную передвинуть на более глубокое место», — объяснил план действий Воровский.

По информации Shot, операция спасения длится уже 9 часов, уровень воды постепенно растет, младший из семьи уже может плавать самостоятельно. Прилив ждут в ближайшие часы.

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