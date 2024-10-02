На Камчатке семья косаток застряла на мели

На Камчатке спасатели пытаются помочь группе косаток, застрявшей на мели. Об этом сообщил глава местного МЧС Сергей Лебедев.
«Группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Идет отлив. Попробуем помочь косаткам», — написал Лебедев.
Он добавил, что дно залива покрыто илом, поэтому к млекопитающим не может подойти техника, вытащить их в море тоже не получается, поэтому остается ждать прилива.
«Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи. Первое, что приходит на ум, — поливать их водой», — отметил министр по ЧС.
Водные животные застряли в лимане устья реки Большая Воровская, уточнил глава Соболевского района Андрей Воровский. По видео с места казалось, что одно из них уже погибло, однако чиновник уточнил, что оно живо и просто лежало на боку, волонтеры уже помогли ему перевернуться.
«Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных. Малыш плачет и жмется к маме. Постараемся завести брезент или дель и вручную передвинуть на более глубокое место», — объяснил план действий Воровский.
По информации Shot, операция спасения длится уже 9 часов, уровень воды постепенно растет, младший из семьи уже может плавать самостоятельно. Прилив ждут в ближайшие часы.