На Камчатке семья косаток застряла на мели

Обновлено сегодня в 14:07

Спасатели и волонтеры завершили работы по спасению косаток из устья реки, сообщил региональный министр по ЧС и поблагодарил всех причастных.

К вечеру вода в реке поднялась, млекопитающие могут снова уйти на глубину и уплыть в море.

«Мы до утра не узнаем — удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет. Их проводит лодка, пока их будет видно», — отметил Сергей Лебедев.

Глава Соболевского района показал видео с места. По его словам, одно из больших животных уже уплыло.