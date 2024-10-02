АК-47 выпустит первый за 7 лет альбом

Дуэт АК-47 выпустит альбом впервые за 7 лет. Пятый альбом Вити и Максима получил неожиданное название «Пятый», а релиз состоится 25 октября.
«Мы постарались сохранить старый стиль и добавить свежего звучка! Коллаборации со старыми кентами и новыми рэп-коллегами. Атмосферное звучание и непревзойденный уральский стилек погрузит вас в былые времена и заставит ностальгировать», — говорится в соцсетях Вити АК.
Сразу появился и треклист, в нем есть как знакомые имена, так и нескольо сюрпризов. На «Пятом» можно услышать куплеты Ноггано, Гуфа, Муровья, VibeTGK и Красного Дерева. Кроме того, тут есть парты казахстанского артиста De Lacure, баттл-рэпера Экспайна и шансонье Виталия Гордея.
Также появился и сэмплер будущего релиза.
Первое совместное появление Вити и Максима за долгое время случилось в MC Taxi на Gaz Live. В беседе c Бастой Максим объяснил долгое публичное отсутствие тем, что «копил силы», а Витя пообещал релиз «в старом стиле».
Еще АК-47 настроены на короткий совместный тур с Vibe и Джамалом из TGK в ноябре–декабре этого года, в поездку вошли 6 городов. Там прозвучит материал двух совместных релизов от екатеринбургских и челябинских артистов
Прошлый альбом коллектива вышел в 2017 году и назывался «Новый»