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АК-47 выпустит первый за 7 лет альбом

Сегодня в 10:36
Кадр: Gaz Live / YouTube

Дуэт АК-47 выпустит альбом впервые за 7 лет. Пятый альбом Вити и Максима получил неожиданное название «Пятый», а релиз состоится 25 октября.

«Мы постарались сохранить старый стиль и добавить свежего звучка! Коллаборации со старыми кентами и новыми рэп-коллегами. Атмосферное звучание и непревзойденный уральский стилек погрузит вас в былые времена и заставит ностальгировать», — говорится в соцсетях Вити АК.

Сразу появился и треклист, в нем есть как знакомые имена, так и нескольо сюрпризов. На «Пятом» можно услышать куплеты Ноггано, Гуфа, Муровья, VibeTGK и Красного Дерева. Кроме того, тут есть парты казахстанского артиста De Lacure, баттл-рэпера Экспайна и шансонье Виталия Гордея.

Также появился и сэмплер будущего релиза.

Первое совместное появление Вити и Максима за долгое время случилось в MC Taxi на Gaz Live. В беседе c Бастой Максим объяснил долгое публичное отсутствие тем, что «копил силы», а Витя пообещал релиз «в старом стиле».

Еще АК-47 настроены на короткий совместный тур с Vibe и Джамалом из TGK в ноябре–декабре этого года, в поездку вошли 6 городов. Там прозвучит материал двух совместных релизов от екатеринбургских и челябинских артистов

Прошлый альбом коллектива вышел в 2017 году и назывался «Новый»

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