АК-47 выпустит первый за 7 лет альбом

Дуэт АК-47 выпустит альбом впервые за 7 лет. Пятый альбом Вити и Максима получил неожиданное название «Пятый», а релиз состоится 25 октября.

«Мы постарались сохранить старый стиль и добавить свежего звучка! Коллаборации со старыми кентами и новыми рэп-коллегами. Атмосферное звучание и непревзойденный уральский стилек погрузит вас в былые времена и заставит ностальгировать», — говорится в соцсетях Вити АК.

Сразу появился и треклист, в нем есть как знакомые имена, так и нескольо сюрпризов. На «Пятом» можно услышать куплеты Ноггано, Гуфа, Муровья, VibeTGK и Красного Дерева. Кроме того, тут есть парты казахстанского артиста De Lacure, баттл-рэпера Экспайна и шансонье Виталия Гордея.