Ботаники заявили о более 100 000 новых видах растений по всему миру

Ученые рассказали о более 100 тыс. неизученных видах новых растений в 33 «темных зонах» по всему миру, передает The Guardian.

Исследование, опубликованное в журнале New Phytologist, основывается на результатах анализа, проведенного учеными Королевского ботанического сада в прошлом году. Согласно ему, три четверти всех неописанных видов растений, вероятно, находятся под угрозой исчезновения.

Ученые считают, что неизвестные виды могут содержать подсказки для будущих открытий лекарств, топлива и других инноваций.

По мнению профессора Александра Антонелли, директора по науке ботсада, исследование призвано помочь лучше спланировать работу по сохранению природы и ускорить темпы открытия растений. Он предупредил, что при нынешних темпах идентификации многие виды вымрут раньше, чем о них узнает наука.

«Согласно текущим целям ООН, к этому десятилетию мы должны защитить 30% планеты, но мы не знаем, какие территории нужно защищать, если у нас нет нужной информации», — сказал Антонелли.