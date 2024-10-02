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У Льва Шлосберга* прошли обыски по делу о видео без маркировки иноагента

Сегодня в 09:53
Фото: из соцсетей Льва Шлосбега*

В Пскове прошел обыск у политика Льва Шлосберга*. На него завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). Видео из дома политика опубликовал Russia Today.

На записи в квартиру заместителя председателя партии «Яблоко» входят сотрудники СОБР, вручают ему бумаги и заставляют подписать.

В партии подтвердили обыск. «Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат», — добавили ее представители.

Сообщается, что поводом для уголовного дела в отношении политика стал ролик без маркировки о статусе иностранного агента. Что именно это за видео, телеканал не уточнил.

В феврале Шлосберга уже дважды штрафовали на 30 тыс. рублей за публикации без соответствующих меток, поэтому третье нарушение может привести к лишению свободы сроком на два года.

В один день с протоколами за посты без маркировок представителя «Яблока» оштрафовали и за«распространение информации о террористической организации без указания на то, что ее деятельность запрещена. Это дело касалось упоминания легиона «Свобода России»** и стоило политику 2000 рублей.

Наконец, в июне на него составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России и взыскали штраф в размере 30 тыс. рублей за репост обращения Арнольда Шварценеггера к россиянам.

* Лев Шлосберг внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** Легион «Свобода России» признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

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