У Льва Шлосберга* прошли обыски по делу о видео без маркировки иноагента

В Пскове прошел обыск у политика Льва Шлосберга*. На него завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). Видео из дома политика опубликовал Russia Today.

На записи в квартиру заместителя председателя партии «Яблоко» входят сотрудники СОБР, вручают ему бумаги и заставляют подписать.

В партии подтвердили обыск. «Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат», — добавили ее представители.

Сообщается, что поводом для уголовного дела в отношении политика стал ролик без маркировки о статусе иностранного агента. Что именно это за видео, телеканал не уточнил.