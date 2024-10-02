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Россиян будут лишать прав на 1,5 года за скрытие номеров на машине

Сегодня в 10:00
Фото: Олег Елков/ТАСС

Госдума ужесточила наказание за сокрытие номеров на машине. Во втором и третьем чтениях ведомство приняло закон о лишении прав за сокрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты.

Сейчас за скрытие номеров россиян штрафуют на 5000 рублей или лишают прав на срок от одного до трех месяцев. Теперь при повторном нарушении наказание составит от одного до полутора лет лишения прав.

В январе московский суд запретил онлайн-продажу устройств, позволяющих скрывать госномер от камер видеонаблюдения. Подобные объявления признали запрещенной к распространению информацией.

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