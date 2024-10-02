Против Лерчек и ее мужа возбудили новое уголовное дело

Против блогерки Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Расследованием занимаются следователи ОМВД по ТиНАО», — сказал он.

«По этой статье в принципе не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу, таковы требования закона. Поэтому следователи МВД, которые ведут дело, не будут выходить в суд с ходатайством об аресте Лерчек и ее экс-супруга», — добавил собеседник агентства.

По информации РИА «Новости», внимание органов привлекла оплата марафонов блогерки через Дубай.

Как пишет Shot, в доме бывшей пары прошли новые обыски, Артема Чекалина доставили в отделение полиции. Лерчек же последнее время проводила вне России. Они пока не комментировали интерес силовиков.