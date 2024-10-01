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Дэниел Дей-Льюис вернется к актерству ради съемок в фильме сына

Сегодня в 02:45
Фото: Variety / Getty Images

Трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниел Дей-Льюис, известный по фильмам «Линкольн» и «Нефть», вернется к актерству ради съемок в дебютной картине сына — начинающего кинематографиста Ронана Дей-Льюиса. Об этом сообщил Independent.

Именитый артист исполнит главную роль в ленте «Анемон». Она станет дебютной режиссерской работой Ронана Дей-Льюиса. В картине снимутся также Шон Бин («Игра престолов») и Саманта Мортон («Кит», «Нью-Йорк, Нью-Йорк»).

Сценарий проекта Ронан и Дэниел Дей-Льюисы написали вместе. Съемки фильма уже стартовали в английском Манчестере — там недавно заметили старшего Дей-Льюиса и Бина, разъезжающими на мотоцикле.

Сюжет ленты держится в секрете. Известно, что она будет исследованием «сложных взаимоотношений между отцами, сыновьями и братьями, а также динамики семейных уз». Фильм создаст продакшн-компания Plan B и студия Focus Features.

«Мы очень рады сотрудничеству c блестящим художником Ронаном Дей-Льюисом в его первом полнометражном фильме, а также с Дэниелом Дей-Льюисом в качестве его творческого соавтора. Они написали поистине исключительный сценарий, и мы с нетерпением ждем возможности донести их общее видение до зрителей вместе с командой Plan B», — сказал председатель Focus Features Питер Куявски.

Последней на данный момент картиной для Дэниела Дей-Льюиса стала «Призрачная нить» Пола Тома Андерсона, которая вышла в 2017 году. После нее актер объявил о завершении своей кинокарьеры.

«Всю жизнь я твердил о том, что мне стоит перестать играть, и я не знаю, почему это было по-другому в этот раз, но импульс бросить укоренился во мне и стал непреодолимым желанием», — говорил тогда Дей-Льюис.

Дей-Льюис дебютировал в кино в 14-летнем возрасте, когда сыграл эпизодическую роль в фильме «Воскресенье, проклятое воскресенье» 1971 года. Актер всегда избирательно подходил к вопросу участия в проектах. В 1990-х годах Дей-Льюис некоторое время подрабатывал сапожником, прежде чем Мартин Скорсезе уговорил его сняться в «Бандах Нью-Йорка».

Актер пять раз значился среди номинантов на «Оскар» и единственный за всю историю премии трижды завоевывал награду за лучшую мужскую роль: за фильмы «Моя левая нога» (1989), «Нефть» (2007) и «Линкольн» (2012). Еще две номинации Дей-Льюису принесли роли в «Бандах Нью-Йорка» и «Во имя отца».

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