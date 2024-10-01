LA Times: более 100 человек подадут иски против Дидди о сексуализированном насилии и эксплуатации

Более ста человек подадут иски о сексуализированном насилии и эксплуатации против рэпера Шона Дидди Комбса. Об этом написало издание Los Angeles Times.

Всего адвокат Тони Базби намерен предоставить к рассмотрению показания 120 предполагаемых жертв основателя лейбла Bad Boy Entertainment. «Это начало того, что, как я надеюсь, станет национальным диалогом», — отметил юрист.

«Такого рода сексуализированное насилие и эксплуатация никогда не должны происходить в США или где‑либо еще. Нельзя было допустить, чтобы это продолжалось так долго. Это преступное поведение привело к тому, что множество людей были травмированы, запуганы и шрамированы», — подчеркнул Базби.

Среди истцов, которые выступят против Дидди, будут в равной мере женщины и мужчины. Из них 25 человек на момент преступлений, совершенных в их отношении, были несовершеннолетними.

По словам Базби, в деле появятся новые преступники, некоторые из имен которых, как считает адвокат, шокируют общественность. Среди них будут люди, которые «наблюдали за происходящим и ничего не предпринимали».

Большинство жалоб против Комбса подадут в Нью-Йорке и Калифорнии. Как отметил Базби, многие свидетельства будут касаться событий на так называемых «белых вечеринках», которые устраивал Дидди, и других вечеринках. На них, как утверждает адвокат, жертвам давали напитки, в которые заранее подмешивали наркотики.

«Как только этот напиток начинал действовать, преступники совершали всевозможные сексуальные действия с жертвами, часто передавая их другим людям, в то время как остальные гости смотрели и наслаждались зрелищем, а затем оставляли жертв пристыженными, сбитыми с толку, травмированными и непонимающими, что произошло», — поделился Базби.

Самому юному пострадавшему от действий Дидди, по словам Базби, было девять лет. Рэпер растлил мальчика во время прослушивания на лейбле в Нью-Йорке.

Скандал вокруг Дидди разразился в 2023 году, когда против музыканта один за другим выдвинули четыре иска. Комбса обвинила в изнасиловании его бывшая девушка Кэсси. Затем против рэпера выступили еще две девушки. Наконец, в декабре Дидди обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней.

В феврале 2024 года против Дидди подал иск его бывший сотрудник Родни Джонс, известный как Лил Род. Он заявил, что Комбс домогался его и вынуждал к связи с секс-работницами. В мае модель Кристал МакКинни заявила, что Дидди накачивал ее наркотиками, чтобы заняться с ней сексом. Экс-вокалистка Danity Kane Дон Ричард также обратилась в суд, обвинив Комбса в оскорблениях, нападении, сексуализированном и эмоциональном насилии.

Шона Комбса арестовали в середине сентября в связи с тремя обвинениями: в заговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения, и перевозке людей для вовлечения в проституцию. Рэперу отказали в освобождении под залог, так что он остается под стражей. Дидди не признал себя виновным ни в одном из преступлений.