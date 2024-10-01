Певицу Лорин Хилл обвинили в мошенничестве, связанном с отменой тура

Рэпер Прас, известный как участник группы The Fugees, подал в суд на свою коллегу Лорин Хилл. Он обвинил певицу в мошенничестве, связанном с отменой мирового турне коллектива, сообщил NME.

По словам Праса, гастроли The Fugees не состоялись из‑за «высокомерия» и «нарциссических наклонностей» Хилл. Музыкант утверждает, что тур мог иметь «огромный коммерческий успех», но Хилл совершила грубые ошибки в организации, составлении бюджета и маркетинге.

Прас считает, что эти ошибки не были случайными. По его мнению, певица предприняла «завуалированную и коварную попытку сорвать большой куш только для себя». Она также единолично отвергла предложение выступить с группой на Coachella.

«Высокомерие Хилл было вновь продемонстрировано, когда она в одностороннем порядке отклонила предложение на сумму 5 млн долларов», — указал Прас в иске.

Он отметил, что артистка не захотела отыграть сет на фестивале, потому что хедлайнерами вечера должна была стать другая группа — No Doubt. Воссоединение коллектива стало одним из главных событий Coachella.

«Прас узнал об этом слишком поздно, после того, как Хилл, проявив невероятную надменность, попросила Праса бесплатно сыграть несколько песен The Fugees перед выступлением ее сына, YG Marley», — отметили в иске.

В 2023 году, как рассказал Прас, с подачи Хилл были отменены десять концертов The Fugees. В 2024 году певица отказалась от всего гастрольного тура, чем разочаровала фанатов.

Прас полагает, что низкие продажи билетов на выступления в рамках тура стали следствием того, что Хилл часто отменяла концерты и ранее. Также она известна тем, что нередко опаздывает на выступления, напомнил музыкант.

Хилл заявила, что иск против нее «необоснованный» и «полный ложных заявлений и излишних атак». Артистка отметила, что Прас получил гонорар больше положенного за последний тур группы и не вернул Хилл заем. Тем не менее, певица подчеркнула, что желает Прасу решить его «юридические проблемы», которые «вероятно сказываются на его суждениях, рассудительности и характере».

Хилл добавила, что тур 2023 года должен был быть ее личным туром, но позднее она расширила его до тура The Fugees, узнав о проблемах Праса. По словам артистки, она даже предоставила коллеге 3 млн долларов аванса, чтобы тот смог оплатить адвоката. Прас не вернул ей деньги, подчеркнула Хилл.