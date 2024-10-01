Умер актер Джон Эймос, известный по фильму «Поездка в Америку»

Американский актер Джон Эймос, известный по фильму «Поездка в Америку» и его сиквелу, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Deadline.

Эймос умер еще 21 августа в Лос-Анджелесе, но его сын Келли Кристофер Эймос не рассказывал о смерти отца до сих пор. Теперь же он поделился, что актер «совершил переход».

«Он был мужчиной с самым добрым сердцем, с золотым сердцем, и он был любим миром. Многие поклонники видели в нем их телеотца. Он прожил хорошую жизнь», — отметил Келли Кристофер.

Сын артиста подчеркнул, что «его наследие будет жить в его невероятных работах на телевидении и в кино». «Он был моим папой, моим лучшим другом и моим героем», — добавил Эймос-младший.

Джон Эймос родился 27 декабря 1939 года в Нью-Джерси и начал свою актерскую карьеру в 70-х годах. За свою долгую карьеру он снялся в более чем 100 фильмах и сериалах, а также активно участвовал в театральных постановках.