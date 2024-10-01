Дакота Фаннинг намерена экранизировать мемуары Пэрис Хилтон

Американская актриса Дакота Фаннинг, известная по фильмам «Война миров» и «Восемь подруг Оушена», намерена экранизировать мемуары певицы и телеведущей Пэрис Хилтон. Об этом она сказала в интервью The Cut.

Фаннинг планирует снять сериал вместе со студией А24 и своей сестрой Эль Фаннинг, звездой «Малефисенты» и «Неонового демона». Дакота назвала проект «мечтой детства» и «своего рода исследованием начала 2000-х».

«Пэрис сейчас моя подруга, и если бы ты сказал мне это, когда мне было 12 лет, я бы сошла с ума. Она гений. Она точно знает, что происходит. Никто не обманывал ее. Она справлялась с супертравматичными ситуациями в ее жизни», — поделилась актриса.

Фаннинг отметила, что по-настоящему узнала Хилтон, когда начала готовиться к съемкам. По словам артистки, ее сблизило с Пэрис желание играть со своей личностью, удивлять людей и разрушать их представления.

«Она — икона, которая выдержала испытание временем», — сказала Дакота о Хилтон. Компания Lewellen Pictures, которой владеют сестры Фаннинг, уже приобрела права на книгу «Пэрис: мемуары».