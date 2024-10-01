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Американец прошел 50 километров по разрушенной ураганом местности, чтобы успеть на свадьбу дочери

Сегодня в 22:51
Дэвид Джонс. Скринншот из видео New York Post

Дэвид Джонс из Южной Каролины совершил 50-километровое пешее путешествие по разрушенной ураганом «Хелен» территории, чтобы добраться до свадьбы дочери. Об этом сообщает New York Post.

Обычно путь на автомобиле Южной Каролины в Теннесси, где проходила свадьба, занимает пару часов. Однако из‑за урагана «Хелен», бушующем в Теннеси, и перекрытых дорог, мужчина провел за рулем 7 часов, а затем еще 5,5 часов шел пешком.

Большую часть похода мужчина провел в полной темноте, освещая путь фонариком на телефоне. Он — бывший марафонец — пробирался через горы мусора, уворачивался от тяжелой техники и застрял по колено в грязи. Как отмечает издание, преданный отец рисковал жизнью и здоровьем, чтобы отвести свою дочь к алтарю.

Особенно мучительным для Джонса был момент, когда он застрял в грязи на участке дороги, который расчищала от последствий урагана тяжелая техника. В темноте водитель экскаватора не заметил Джонса и чуть было не задел его ковшом. Ситуацию осложняла грязь, которая не позволяла мужчине быть достаточно маневренным. Мужчина признался, что в это время много молился.

Освободившись из грязевого капкана, Джонс потерял ботинок. Ему пришлось найти обувь, прежде чем продолжить путешествие.

Чтобы водители проезжающих машин видели его на дороге, мужчина подобрал и понес с собой светоотражающий столб. Этот столб Джонс подарил дочери Элизабет Маркес и ее супругу в память о своем опасном путешествии.

«Это так трогательно, что мой отец любит меня настолько, что готов пройти через все это, лишь бы попасть на мою свадьбу вовремя», — прокомментировала Элизабет. Своего папу она считает настоящим героем.

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