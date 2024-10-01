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В сети появился рейтинг 50 лучших отелей мира

Сегодня в 20:42
Фото: Capella Bangkok

Авторы престижных рейтингов 50 Best опубликовали рейтинг лучших отелей мира в 2024 году. Он появился на сайте проекта, инициированного компанией William Reed.

Самые комфортные гостиницы выбрали 600 анонимных экспертов, среди которых были журналисты, отельеры и специалисты в области туризма. Они объявили результаты своего голосования на торжественной церемонии в Лондоне.

Лидером рейтинга стал отель Capella Bangkok в Таиланде. Второе место занял Passalacqua, расположенный на озере Комо в Италии. Третьим оказался Rosewood Hong Kong.

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© Capella Bangkok
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© Capella Bangkok
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© Passalacqua
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© Passalacqua
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© Rosewood Hong Kong
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© Rosewood Hong Kong

В топ-5 включили парижский Cheval Blanc и гонконгский The Upper House. В топ-10 вошли Raffles Singapore, Aman Tokyo, Soneva Fushi на Мальдивах, дубайский Atlantis The Royal и Nihi Sumba на индонезийском острове Сумба.

В рейтинг попали гостиницы Великобритании, Таиланда, Мексики, Бразилии, Австралии, Южной Америки, Марокко, Испании, США, Шри-Ланки, Индии, Омана и Фиджи. Российских отелей в перечне не оказалось.

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Рейтинг The World’s 50 Best Hotels появился в 2023 году. Он дополнил список перечней, первым из которых стал The World’s 50 Best Restaurants в 2002 году. В него ранее попадали в том числе российские заведения.

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