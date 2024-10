В сети появился рейтинг 50 лучших отелей мира

В топ-5 включили парижский Cheval Blanc и гонконгский The Upper House. В топ-10 вошли Raffles Singapore, Aman Tokyo, Soneva Fushi на Мальдивах, дубайский Atlantis The Royal и Nihi Sumba на индонезийском острове Сумба.

Рейтинг The World’s 50 Best Hotels появился в 2023 году. Он дополнил список перечней, первым из которых стал The World’s 50 Best Restaurants в 2002 году. В него ранее попадали в том числе российские заведения.