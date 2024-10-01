Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Есть попадания в жилые дома и раненые

Армия Израиля сообщила о массированном пуске ракет со стороны Ирана. ЦАХАЛ попросила население сохранять бдительность и спуститься в убежище, услышав сирену.

The Jerusalem Post утверждает, что по территории Израиля выпущены около 180 ракет (в более ранних версиях статьи сообщалась о 500 ракетах). Большинство из них были перехвачены, однако, как свидетельствуют кадры очевидцев, некоторые достигли земли.

Издание сообщает о прилетах в Тель-Авиве, Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе. В здание на севере Тель-Авива произошло прямое попадание, три человека ранены, передает израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом». По данным Maariv, удар также пришелся по жилому дому в Тель-Шеве.

Израиль, Иордания и Ирак закрыли воздушное пространство. Следующий из Москвы в Тель-Авив самолет развернулся на подлете к Израилю и направился в кипрский город Ларнаку.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил о мобилизации 13 тыс. человек из резервных отрядов для немедленного развертывания по всему Израилю.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) назвал атаку ответом на «мученическую смерть» одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и одного из командиров КСИР Аббаса Нилфорушана.

«Если Израиль ответит на действия Ирана, он столкнется с еще более сокрушительными атаками», — говорится в заявлении КСИР.

Удар произошел после начала израильской военной операции против ливанской группировки «Хезболла», которая финансируется Ираном. 17–18 сентября в разных частях Ливана взрывались пейджеры, рации и другие устройства, принадлежавшие членам группировки. Погибли более 40 человек, еще около 4000 получили ранения.

27 сентября при авиаударе Израиля по Бейруту погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. В ночь на 1 октября Израиль начал сухопутную операцию в приграничных районах Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что она носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер и нацелена на объекты и инфраструктуру «Хезболлы». Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал целью операции обеспечение возвращения в свои дома 60 тыс. жителей северных районов Израиля, эвакуированных из‑за регулярных обстрелов группировки.