Сэм Мендес высмеивает съемки супергеройского кино в трейлере «Франшизы»

Стриминговый сервис Max выпустил первый трейлер комедийного сериала «Франшиза». Его премьера состоится 6 октября.
Шоу рассказывает о съемочной команде непопулярной фантастической франшизы, которая борется за свое место в жестокой и неуправляемой кинематографической вселенной, следует из официального описания.
В актерский состав вошли Химеш Пател («Yesterday»), Ричард Э.Грант («Уитнэйл и я», «Солтберн») и Даниель Брюль («Бесславные ублюдки», «Гонка»), Ая Кэш («Пацаны»), Джессика Хайнс («Зомби по имени Шон»), Билли Магнуссен («Дом у дороги»), Лолли Адифопи («Призраки») и Даррен Голдстайн («Аферисты»).
Исполнительным продюсером проекта и режиссером пилотного эпизода выступил Сэм Мендес — создатель фильмов «Красота по-американски», «1917» и «Координаты „Скайфолл“». Шоураннером и сценаристом стал Джон Браун, работавший над «Наследниками», «Вице-президентом» и «Отбросами».