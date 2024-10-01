Памела Андерсон стала женщиной года по версии Glamour. Для обложки журнала она снялась без макияжа

Журнал Glamour объявил американскую актрису Памелу Андерсон женщиной года и взял у нее большое интервью. Для обложки журнала 57-летняя звезда снялась без макияжа.

В разговоре с журналисткой Glamour она сказала, что отказалась от макияжа и сейчас чувствует себя увереннее, чем когда‑либо прежде. «В пятьдесят вы окажетесь на перепутье и спросите себя: „Погонюсь ли я за молодостью? Буду ли несчастной? Или приму себя такой, какая есть?“» — поясняет она.

Андерсон отмечает, что не имеет ничего против макияжа, но считает, что в двадцать лет он смотрелся на ней лучше, чем сейчас. «Важно, на каком бы этапе пути к красоте вы ни находились, принимать себя такой, какая вы есть. И сейчас у меня важный момент — принять свои шрамы и недостатки», — говорит актриса.

По ее словам, вместо того чтобы «пытаться быть отполированной личностью», она предпочла «быть неограненной». «Один глаз меньше другого, мой нос кривой, мои губы странные. Все люди странные. У всех есть недостатки», — отмечает она.

Андерсон признается, что чувствует себя намного счастливее сейчас, а десять лет назад она ощущала себя неудачницей. Она говорит, что статус секс-символа 90-х был для нее очень травматичным — сексизм, мизогиния и эксплуатация ее интимных видео привели к тому, что она «потеряла мужа, карьеру и свой рассудок».

По словам актрисы, она чувствовала, будто превратилась в карикатуру на саму себя. «Я — костюм на Хэллоуин, куда ни повернись», — отмечает она со смехом. Лишь сейчас, впервые за десятилетия объективации, она наконец полностью контролирует, как хочет выглядеть в глазах публики.