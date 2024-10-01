Уиллем Дефо и Хилари Суонк приняли участие в показе Miu Miu на Парижской неделе моды

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Американские актеры Уиллем Дефо («Бедные-несчастные», «Ван Гог. На пороге вечности») и Хилари Суонк («Малышка на миллион», «Вдали») приняли участие в показе коллекции бренда Miu Miu во время Парижской недели моды.

Артисты появились на подиуме, демонстрируя одежду и аксессуары модного дома. Дефо был одет в темно-синий плащ, серые брюки и черный свитер, а Суонк — в лакированное коричневое пальто и розовые сандалии.

В показе также участвовали певица Элиот Самнер, дочь Стинга, британская рэперша Little Simz, актриса Кара Делевинь, телеведущая Алекса Чанг и инфлюэнсер Ноэн Юбэнкс.

«Шоу представляло собой игривую интерпретацию стиля преппи — тренда, который доминирует в гардеробах поколения Z благодаря возрождению слоан-рейнджеров в виде тиктоков в духе „старых денег“», — отметил Independent.

По мнению издания, авторы коллекции вдохновлялись «спортивным стилем американской Лиги плюща». «Однако линейка содержала и более авангардные акценты: гетры до колена и туфли на невысоком каблуке, возможно, отсылающие к возвращению подросткового стиля 2010-х», — добавили журналисты.