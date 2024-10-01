Вышел дебютный трейлер «Присяжного № 2» Клинта Иствуда

Cтудия Warner Bros. представила дебютный трейлер драмы Клинта Иствуда «Присяжный № 2». Премьера картины состоится в ноябре.
Главную роль в фильме исполнил Николас Холт («Толкин», «Ренфилд»). Он сыграл семьянина Джастина Кемпа, который становится присяжным в громком процессе об убийстве и встает перед выбором — осудить невиновного или оправдать его, поставив под удар самого себя.
Также в актерский состав вошли Тони Коллетт («Лестница», «Аллея кошмаров»), Зои Дойч («Академия вампиров», «Политик») и Кифер Сазерленд (Коматозники», «Шоссе»).
Продюсерами ленты станут Иствуд, Адам Гудман, Тим Мур, Мэтт Скина и Джессика Мейер. Сценарий фильма написал Джонатан Абрамс. Предполагается, что «Присяжный № 2» будет последней работой Клинта Иствуда в качестве режиссера.