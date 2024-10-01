Вышел дебютный трейлер «Присяжного № 2» Клинта Иствуда

Главную роль в фильме исполнил Николас Холт («Толкин», «Ренфилд»). Он сыграл семьянина Джастина Кемпа, который становится присяжным в громком процессе об убийстве и встает перед выбором — осудить невиновного или оправдать его, поставив под удар самого себя.