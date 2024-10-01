Исследование: отношения с учителями влияют на политические взгляды подростков

На формирование политических взглядов старшеклассников влияет характер их отношений с учителями, считают специалисты Боннского университета и Педагогического университета Форарльберга. Об этом рассказал Forbes Education.

По результатам их исследования, ученики, с которыми преподаватели поступают, на их взгляд, несправедливо, более склонны к радикальным политическим идеям, а подростки, которых педагоги поддерживают, чаще выражают либеральные настроения.

«Радикальные настроения появляются, когда люди чувствуют несправедливое отношение к себе со стороны социальных институтов, находятся в зависимости от тех, кто облечен властью, и не получают от них помощи в решении проблем», — пояснила эксперт немецкого Института социальных наук Ассоциации Лейбница Джулия Вайсс.

Ученые опровергли изначальную гипотезу, что политические предпочтения вырабатываются у детей в результате общения со сверстниками.

«Подростки проводят много времени в школе, и учителя оказываются самыми авторитетными фигурами в их жизни. Кроме того, школа — первый государственный институт, с которым знакомится ребенок, поэтому опыт общения с педагогами как представителями власти оказывает сильное влияние на формирование его взглядов», — прокомментировал соавторов исследования, политолог Себастиан Юнгкунц.

Он и его коллеги также выяснили, что к либеральным течениям более склонны девочки и ученики, ориентированные на поступление в университет. Радикальные же взгляды чаще демонстрируют дети мигрантов и те, кто в детстве испытывал недостаток общения.