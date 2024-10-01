В британском «Макдоналдсе» годами трудились жертвы современного рабства

Более десятка людей, которых незаконно перевезли из Чехии в Великобританию, в течение нескольких лет были вынуждены работать в ресторане McDonald’s и на фабрике по производству продуктов питания, поставляемых в некоторые крупные британские сети супермаркетов. Об этом рассказала Би-би-си.

По данным полиции, банда, возглавляемая чешскими братьями Эрнестом и Зденеком Древенаками, заставляла 16 жертв, многие из которых были бездомными или наркозависимыми, работать, забирая их доходы и контролируя их с помощью угроз и насилия.

Банда отнимала у жертв большую часть зарплаты, оставляя им несколько фунтов в день, на которые они жили в неотапливаемом трейлере и протекающем сарае. На украденные деньги банда покупала роскошные автомобили, драгоценности и недвижимость. Шесть членов чешской преступной группировки были осуждены в ходе двух судебных процессов, которые были отложены из‑за пандемии COVID.

В течение четырех лет, с 2015 по 2019 год, жертвы работали в филиале американской сети ресторанов быстрого питания в Кембриджшире и на фабриках по производству питт в Хартфордшире и на севере Лондона, которые поставляли товары крупным сетям супермаркетов Великобритании.

По данным Би-би-си, в течение многих лет McDonald’s не замечал вопиющие признаки рабства, в том числе тот факт, что четырем мужчинам перечисляли зарплату на один и тот же банковский счет, а также то, что девять человек указали один и тот же домашний адрес на севере Лондона.

По крайней мере некоторые из жертв не знали английского языка, и один из членов банды якобы присутствовал на собеседованиях в качестве переводчика. Кроме того, они работали по 70–100 часов в неделю, причем один человек работал по крайней мере одну смену без перерыва 30 часов.

В ответ на сообщение Би-би-си британский филиал McDonald’s заявил, что усовершенствовал систему выявления потенциальных рисков. Компания отметила, что «глубоко заботится» обо всех своих сотрудниках, и пообещала, что будет «сотрудничать с правительством, неправительственными организациями и обществом в целом, чтобы помочь бороться со злом современного рабства».