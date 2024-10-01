В британском «Макдоналдсе» годами трудились жертвы современного рабства

Сегодня / 15:20
81-летняя кореянка, которая могла поехать на конкурс «Мисс Вселенная», не прошла отбор
Сегодня / 19:32
Вышел дебютный трейлер «Присяжного № 2» Клинта Иствуда
Сегодня / 19:21
Уиллем Дефо и Хилари Суонк приняли участие в показе Miu Miu на Парижской неделе моды
Сегодня / 19:19
Исследование: отношения с учителями влияют на политические взгляды подростков
Сегодня / 18:03
Netflix опубликовал трейлер фильма «Свидание с монстром» о серийном убийце Родни Алькале
Сегодня / 17:53
Playboi Carti, Бейонсе, Лана Дель Рей: Pitchfork выбрал 100 лучших альбомов 2020-х прямо сейчас
Сегодня / 17:43
Комиссия РАН по борьбе с лженаукой назвала недопустимым запрет изучения теории Дарвина в школах
Сегодня / 17:37
Винер покинула пост главы Федерации художественной гимнастики
Сегодня / 16:50
«Если вдруг кто‑то злится»: Фелисити Уорд заверила, что Рики Джервейс одобрил ее персонаж в «Офисе»
Сегодня / 16:38
ФСБ задержала проукраинских радикалов, которые вербовали подростков через Discord
Сегодня / 16:27
Британский стартап представил первый гибкий процессор с возможностями машинного обучения
Сегодня / 16:07
Вышел трейлер эротического триллера «Плохая девочка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном
Сегодня / 15:50
В Великобритании кружку, пролежавшую 25 лет на чердаке, продали за 1,6 млн рублей
Сегодня / 15:16
В Калуге двух кенгурят похитили из частного зоопарка
Сегодня / 14:49
IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников из России
Сегодня / 13:50
Появились первые фото Тимоте Шаламе со съемок «Marty Supreme»
Сегодня / 13:29
Виктор Логинов: «Гена Букин пошел бы на СВО»
Сегодня / 13:21
Актера фильма «Синг-Синг» оправдали по обвинению в убийстве спустя 26 лет
Сегодня / 12:58
В Италии в подвале нашли подлинную картину Пикассо. Она десятилетиями висела в дешевой раме
Сегодня / 12:47
Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
Сегодня / 12:34
Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом «One Assassination Under God — Chapter 1»
Сегодня / 12:16
Ирина Болгар работает над документальным фильмом и книгой
Сегодня / 11:38
В Москве госпитализировали актера Василия Ливанова
Сегодня / 10:20
Ирина Болгар: Павел Дуров называл наших детей собаками
Сегодня / 10:00
В США мужчина купил гитару Тейлор Свифт за 4000 долларов и разбил ее молотком
Сегодня / 09:39
Патриарх Кирилл: «Эволюция не противоречит Божественному замыслу»
Сегодня / 09:33
Джулия Робертс получит премию «Сезар» во Франции
Сегодня / 09:32
Эверест стал выше на 15–50 метров
Сегодня / 09:08
Вышел трейлер сериала «Подобный дракону: Якудза»
Сегодня / 03:02
Кирстен Данст присоединится к Ченнингу Татуму в тру-крайм-фильме «Человек на крыше»
Сегодня / 02:08
Автор ленты «Мадонна: Рождение легенды» снимет фильм о Джеймсе Дине
Сегодня / 01:15
Netflix показал англоязычный трейлер «Эмилии Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес
Сегодня / 00:21
В США 6-летний мальчик открыл бизнес по уборке дворов, чтобы накопить денег на кота
Вчера / 23:39
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу появилась в тизере сериала «Никаких добрых дел». Он выйдет в декабре
Вчера / 23:10
В соцсетях завирусились фиолетовые яблоки. Чудо-фрукты ищут в Канаде, но их сгенерировал ИИ

В британском «Макдоналдсе» годами трудились жертвы современного рабства

Сегодня в 19:04
Фото: Joiarib Morales Uc/Unsplash

Более десятка людей, которых незаконно перевезли из Чехии в Великобританию, в течение нескольких лет были вынуждены работать в ресторане McDonald’s и на фабрике по производству продуктов питания, поставляемых в некоторые крупные британские сети супермаркетов. Об этом рассказала Би-би-си.

По данным полиции, банда, возглавляемая чешскими братьями Эрнестом и Зденеком Древенаками, заставляла 16 жертв, многие из которых были бездомными или наркозависимыми, работать, забирая их доходы и контролируя их с помощью угроз и насилия.

Банда отнимала у жертв большую часть зарплаты, оставляя им несколько фунтов в день, на которые они жили в неотапливаемом трейлере и протекающем сарае. На украденные деньги банда покупала роскошные автомобили, драгоценности и недвижимость. Шесть членов чешской преступной группировки были осуждены в ходе двух судебных процессов, которые были отложены из‑за пандемии COVID.

В течение четырех лет, с 2015 по 2019 год, жертвы работали в филиале американской сети ресторанов быстрого питания в Кембриджшире и на фабриках по производству питт в Хартфордшире и на севере Лондона, которые поставляли товары крупным сетям супермаркетов Великобритании.

По данным Би-би-си, в течение многих лет McDonald’s не замечал вопиющие признаки рабства, в том числе тот факт, что четырем мужчинам перечисляли зарплату на один и тот же банковский счет, а также то, что девять человек указали один и тот же домашний адрес на севере Лондона.

По крайней мере некоторые из жертв не знали английского языка, и один из членов банды якобы присутствовал на собеседованиях в качестве переводчика. Кроме того, они работали по 70–100 часов в неделю, причем один человек работал по крайней мере одну смену без перерыва 30 часов.

В ответ на сообщение Би-би-си британский филиал McDonald’s заявил, что усовершенствовал систему выявления потенциальных рисков. Компания отметила, что «глубоко заботится» обо всех своих сотрудниках, и пообещала, что будет «сотрудничать с правительством, неправительственными организациями и обществом в целом, чтобы помочь бороться со злом современного рабства».

Британский консорциум розничной торговли заявил, что его члены извлекут уроки из произошедшего.

Расскажите друзьям
Теги:
McDonald's
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами