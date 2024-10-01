Netflix опубликовал трейлер фильма «Свидание с монстром» о серийном убийце Родни Алькале

На ютуб-канале Netflix опубликован трейлер фильма «Свидание с монстром» («Woman of the Hour», в дословном переводе «Женщина часа») — режиссерского дебюта актрисы Анны Кендрик («Сумерки», «Мне бы в небо», «Идеальный голос»). Он выйдет на стриминговом сервисе 18 октября.

Картина расскажет о начинающей актрисе, которая пытается построить карьеру в Лос-Анджелесе в середине 70-х годов. Во время съемок телешоу «The Dating Game» она знакомится с серийным убийцей.

Сценарий ленты написал Иэн МакАллистер МакДональд, оператором стал Зак Куперштайн, художником — Брент Томас. Продюсерами проекта выступили Рой Ли, Джо Пенна, Шон О’Рейли и другие.

Кендрик не только поставила фильм, но и сыграла в нем главную роль. Трейлер показывает, как девушка с трудом сводит концы с концами и становится участницей шоу знакомств, на котором маньяк подбирает свою новую жертву.

«Свидание с монстром» рассказывает реальную историю актрисы Шерил Брэдшоу и «серийника» Родни Алькалы, который в 1978 году появился в «The Dating Game». После этого он, как считает полиция, встречался с десятками женщин. Для большинства девушек знакомство с Алькалой закончилось гибелью.

Правосудию удалось доказать ответственность Родни Алькалы в семи убийствах. Всего же маньяк может быть причастен к убийству 130 человек. В 1980 году Алькалу приговорили к смертной казни за убийство девочки, но приговор отменили. В 1986 году ситуация повторилась. Алькала умер в заключении в 2021 году в возрасте 77 лет.