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Винер покинула пост главы Федерации художественной гимнастики

Сегодня в 17:37
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом сообщает РБК.

Винер сложила полномочия после создания объединенной Федерации гимнастики России. Ее главой был избран генеральный директор компании «РЖД» Олег Белозеров. Кроме него в президиум войдут главы федераций по гимнастическим видам.

Винер сказала, что давно хотела покинуть этот пост. По ее словам, она неоднократно предлагала Алине Кабаевой возглавить Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, но та отказывалась. Сама Винер сказала, что намерена сосредоточиться на тренерской работе.

В начале сентября руководство Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации спортивной гимнастики (ФСГР), Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики и Всероссийской федерации спортивной аэробики решили объединиться в одну организацию — Федерацию гимнастики России.

Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года. С 2001 года она главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

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