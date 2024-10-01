Комиссия РАН по борьбе с лженаукой назвала недопустимым запрет изучения теории Дарвина в школах

Сотрудники комиссии по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН заявили, что исключение теории Дарвина из школьного курса биологии недопустимо. Заявление комиссии опубликовало RTVI.

Представители комиссии подчеркнули, что обсуждение этого вопроса возможно только с участием биологов, чье мнение должно быть приоритетным. Они отметили, что эволюционная теория лежит в фундаменте современной биологии.

«Речь идет не только о происхождении человека от древних приматов, а о происхождении всего живого от единого общего предка. Человек имеет общего предка не только с шимпанзе, но и со всеми клеточными формами жизни на планете. Этот вопрос не является предметом спора среди профильных специалистов: биологов, антропологов и палеонтологов как в России, так и в мире. Этот вопрос также не является вопросом веры», — говорится в заявлении.

В комиссии также указали на то, что сформулированные Дарвином принципы, дополненные современными учеными, используются в фундаментальных и в прикладных направлениях в биологии: при разработке лекарств, в генной инженерии и в изучении старения.

По словам сотрудников РАН, выдвинутый Дарвином принцип, объясняющий механизм развития жизни на Земле, актуален и сейчас, а «именно изменчивость, наследственность и естественный отбор объясняют многообразие жизни на нашей планете».

В сентябре помощник Михаила Мишустина и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев выступил с идеей исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Чиновник заявил, что она ложная и противоречит религиозному воспитанию. «Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез с религией. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей», — сказал он.