Британский стартап представил первый гибкий процессор с возможностями машинного обучения

Британская компания Pragmatic Semiconductor, разрабатывающая инновационные полупроводники, представила сгибаемый микропроцессор RISC-V. Он разработан вместе с Гарвардским университетом и шведской технологической компанией Qamcom.
По словам разработчиков, это первый в мире 32-разрядный процессор, сохраняющий полную функциональность в скрученном состоянии. Кроме того, это первый гибкий процессор со встроенными возможностями машинного обучения.
Pragmatic Semiconductor считает, что их разработку можно использовать для «товаров народного потребления» — носимых устройств или одноразовых медицинских изделий, таких как умные пластыри.
Гибкие чипы, изготовленные по технологии FlexIC, способны выдерживать механические повреждения, а стоимость их изготовления достаточно низкая для рынка массового потребления. RISC-V «открывает путь к кардинальным переменам в вопросах создания гибких электронных систем», говорят представители компании.
Один из примеров гибких устройств, в которых может пригодиться RISC-V, — электронная повязка на голову для лечения СДВГ, которую недавно представил австралийский стартап Neurode. Устройство, которое нужно носить 20 минут в день, стимулирует префронтальную кору мозга — она отвечает за фокусировку и исполнительную функцию.