Британский стартап представил первый гибкий процессор с возможностями машинного обучения

Британская компания Pragmatic Semiconductor, разрабатывающая инновационные полупроводники, представила сгибаемый микропроцессор RISC-V. Он разработан вместе с Гарвардским университетом и шведской технологической компанией Qamcom.

По словам разработчиков, это первый в мире 32-разрядный процессор, сохраняющий полную функциональность в скрученном состоянии. Кроме того, это первый гибкий процессор со встроенными возможностями машинного обучения.

Pragmatic Semiconductor считает, что их разработку можно использовать для «товаров народного потребления» — носимых устройств или одноразовых медицинских изделий, таких как умные пластыри.

Гибкие чипы, изготовленные по технологии FlexIC, способны выдерживать механические повреждения, а стоимость их изготовления достаточно низкая для рынка массового потребления. RISC-V «открывает путь к кардинальным переменам в вопросах создания гибких электронных систем», говорят представители компании.