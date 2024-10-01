ФСБ задержала проукраинских радикалов, которые вербовали подростков через Discord

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, которые вербовали подростков через Discord. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Операция была проведена совместно с полицией и Следственным комитетом. В деле фигурировали 252 участника радикальных интернет-сообществ, в итоге были задержаны 39 человек, среди них есть несовершеннолетние.
«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — говорится в пресс-релизе.
По информации спецслужбы, задержанные переписывались с украинскими кураторами в мессенджере Discord, получали от них инструкции по ведению диверсионной деятельности и изготовлению средств террора, планировали подготовку вооруженных нападений.
На видео РИА «Новости» один из задержанных листает томик манги, а сотрудник в камеру показывает тетрадь с планом теракта, алгоритмом действий и зарисовками винтовки AR-15 и ABC.
О том, что на многих серверах агитируют против российского законодательства, против правительства, писал один из активных ботов во «ВКонтакте», объясняя необходимость блокировки Discord в России. Всего в соцсети зарегистрированы от 29 до 40 млн отечественных пользователей.
О возможной блокировке мессенджера недавно писал «Коммерсант». Сегодня РКН потребовал от администрации приложения удалить 947 противоправных материалов. Вчера Таганский суд оштрафовал владельца сервиса на 3,5 млн рублей.