ФСБ задержала проукраинских радикалов, которые вербовали подростков через Discord

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, которые вербовали подростков через Discord. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Операция была проведена совместно с полицией и Следственным комитетом. В деле фигурировали 252 участника радикальных интернет-сообществ, в итоге были задержаны 39 человек, среди них есть несовершеннолетние.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — говорится в пресс-релизе.

По информации спецслужбы, задержанные переписывались с украинскими кураторами в мессенджере Discord, получали от них инструкции по ведению диверсионной деятельности и изготовлению средств террора, планировали подготовку вооруженных нападений.

На видео РИА «Новости» один из задержанных листает томик манги, а сотрудник в камеру показывает тетрадь с планом теракта, алгоритмом действий и зарисовками винтовки AR-15 и ABC.

О том, что на многих серверах агитируют против российского законодательства, против правительства, писал один из активных ботов во «ВКонтакте», объясняя необходимость блокировки Discord в России. Всего в соцсети зарегистрированы от 29 до 40 млн отечественных пользователей.