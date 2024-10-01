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Вышел трейлер эротического триллера «Плохая девочка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном

Сегодня в 16:07
Фото: A24

A24 опубликовала трейлер эротического триллера «Плохая девочка». Лента выйдет в российский прокат 16 января.

«Высокопоставленная гендиректорка ставит на карту свою карьеру и семью, когда начинает бурный роман со своим гораздо более молодым стажером», — гласит синопсис.

Ролик рассказывает о взаимоотношениях начальницы Роми и стажера Сэмюэля, между которыми вспыхивает страсть. Ради этих отношений она ставит на карту не только работу всей своей жизни, но и отношения с мужем. «Все только и ждут, когда я сломаюсь под давлением», — говорит Роми, вынужденная балансировать между работой и ролью матери и жены.

По мере развития отношений Сэмюэль начинает контролировать Роми. «Ты очень молод, я не хочу тебя обидеть», — говорит Роми, на что Сэмюэль отвечает: «Обидеть? Я думаю, у меня есть власть над тобой. Ведь я могу сделать один звонок, и ты потеряешь все. Тебя это заводит, когда я так говорю?»

«Плохую девочку» поставила режиссер и сценарист Халина Рейн, наиболее известная по хоррору «Тела, тела, тела». В ленте снялись Николь Кидман («Догвилль»), Харрис Дикинсон («Треугольник печали»), Антонио Бандерас («Боль и слава») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»), а также сама Рейн. Среди актерских работ Рейн — «Операция „Валькирия“» и «Черная книга».

В интервью перед премьерой триллера Кидман призналась, что сотрудничество с Рейн стало для нее «освобождающим» опытом. История в картине, по словам актрисы, рассказана с точки зрения женского восприятия.

«Мне принесла удовольствие возможность сделать фильм о женском желании, но он также об экзистенциальном кризисе, в нем много слоев», — добавила Рейн. Как отметила постановщица, в центре ленты вопрос: «Могу ли я любить себя во всех своих слоях?»

Режиссер назвала «Плохую девочку» «трибьютом любви к себе и освобождению». Она подчеркнула, что снять этот проект ее побудило желание рассказать об отношениях женщин с их телами.

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