«Если вдруг кто‑то злится»: Фелисити Уорд заверила, что Рики Джервейс одобрил ее персонаж в «Офисе»

Австралийская актриса Фелисити Уорд рассказала, что Рики Джервейс одобрил ее интерпретацию персонажа несносного босса в «Офисе», передает Deadline.
В австралийской версии «Офиса», который выходит на Prime Video за пределами США 18 октября, Уорд играет Ханну Ховард — руководительницу подразделения компании по производству упаковки Flinley Craddick. Она узнает, что ее филиал планируют закрыть, а сотрудников переводят на удаленный формат работы.
Хотя шоу переснимали во многих странах, а знаменитый персонаж Дэвида Брента неоднократно переосмыслялся, это первый случай, когда его играет женщина. «Рики Джервейс одобрил женскую главную роль — он очень рад главному персонажу-женщине. Просто на случай, если вдруг кто‑то злится», — полушутя сказала комикесса на недавнем ивенте Prime Video.
«За 20 лет офисная политика немного изменилась, так что не терпится увидеть, как они будут справляться с современным Дэвидом Брентом», — написал создатель британского шоу после анонса австралийского ремейка.
В нем также снялись Эдит Пур («Властелин колец: Кольца власти»), Стин Раскопулос («Герцогиня»), Шари Себбенс («Сапфиры»), Джонни Бру («Реальные упыри», «Тор: Любовь и гром»), Сьюзан Лин Ян («Расплата», «Голодные призраки») и Радж Лабаде («Аппетит»). В сентябре Prime Video представил первый трейлер сериала.