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«Если вдруг кто‑то злится»: Фелисити Уорд заверила, что Рики Джервейс одобрил ее персонаж в «Офисе»

Сегодня в 16:50
Фото: Amazon Studios

Австралийская актриса Фелисити Уорд рассказала, что Рики Джервейс одобрил ее интерпретацию персонажа несносного босса в «Офисе», передает Deadline.

В австралийской версии «Офиса», который выходит на Prime Video за пределами США 18 октября, Уорд играет Ханну Ховард — руководительницу подразделения компании по производству упаковки Flinley Craddick. Она узнает, что ее филиал планируют закрыть, а сотрудников переводят на удаленный формат работы.

Хотя шоу переснимали во многих странах, а знаменитый персонаж Дэвида Брента неоднократно переосмыслялся, это первый случай, когда его играет женщина. «Рики Джервейс одобрил женскую главную роль — он очень рад главному персонажу-женщине. Просто на случай, если вдруг кто‑то злится», — полушутя сказала комикесса на недавнем ивенте Prime Video.

«За 20 лет офисная политика немного изменилась, так что не терпится увидеть, как они будут справляться с современным Дэвидом Брентом», — написал создатель британского шоу после анонса австралийского ремейка.

В нем также снялись Эдит Пур («Властелин колец: Кольца власти»), Стин Раскопулос («Герцогиня»), Шари Себбенс («Сапфиры»), Джонни Бру («Реальные упыри», «Тор: Любовь и гром»), Сьюзан Лин Ян («Расплата», «Голодные призраки») и Радж Лабаде («Аппетит»). В сентябре Prime Video представил первый трейлер сериала.

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