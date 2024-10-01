В Великобритании кружку, пролежавшую 25 лет на чердаке, продали за 1,6 млн рублей

В Великобритании редкую кружку, пролежавшую 25 лет на чердаке, продали с аукциона за 13,5 тыс. фунтов стерлингов (1,6 млн рублей). Об этом сообщает Би-би-си.
Керамическая кружка, посвященная коронации Георга VI, пролежала нетронутой в коробке на чердаке.
Аукционный дом Gildings очистил ее от пыли и выставил на продажу со стартовой ценой в 800 фунтов стерлингов. После торгов кружка ушла покупателю в зале более чем в 16 раз дороже ожидаемой цены.
«Мы очень рады, что удалось добиться такого потрясающего результата для этой особенной кружки, которая, хотя и является предметом коллекционирования, по своей сути остается обычным предметом домашнего обихода», — рассказал директор дома Уилл Гилдинг.
Вместе с этой кружкой были проданы еще четыре, посвященные коронации 1937 года: розовая — за 2700 фунтов стерлингов, голубая — за 360 фунтов стерлингов и бирюзовая — за 270 фунтов стерлингов. Дизайн разработал художник Эрик Равилиус, который погиб в бою во времена Второй мировой войны, когда его самолет пропал без вести.