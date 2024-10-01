В Великобритании кружку, пролежавшую 25 лет на чердаке, продали за 1,6 млн рублей

В Великобритании редкую кружку, пролежавшую 25 лет на чердаке, продали с аукциона за 13,5 тыс. фунтов стерлингов (1,6 млн рублей). Об этом сообщает Би-би-си.

Керамическая кружка, посвященная коронации Георга VI, пролежала нетронутой в коробке на чердаке.

Аукционный дом Gildings очистил ее от пыли и выставил на продажу со стартовой ценой в 800 фунтов стерлингов. После торгов кружка ушла покупателю в зале более чем в 16 раз дороже ожидаемой цены.

«Мы очень рады, что удалось добиться такого потрясающего результата для этой особенной кружки, которая, хотя и является предметом коллекционирования, по своей сути остается обычным предметом домашнего обихода», — рассказал директор дома Уилл Гилдинг.