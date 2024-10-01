В Калуге двух кенгурят похитили из частного зоопарка

Из частного зоопарка в Калужской области украли двух полугодовалых кенгуру. Об этом владелец парка сообщил RTVI, его слова подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября в парке птиц «Воробьи». Он расположен в бывшем совхозе «Победа» на границе Московской и Калужской областей.

«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих [детенышей кенгуру]», — рассказал владелец Александр Белявский.

Как пишет местное издание Kaluganews со ссылкой на сотрудников, кенгурята лишь недавно начали покидать сумку матери и питаться самостоятельно, а без надлежащего ухода могут погибнуть.

Полиция возбудила уголовное дело о краже, сейчас она занимается розыском и задержанием похитителей.

Двумя днями ранее из ярославского зоопарка похитили кенгуренка Кроша. МВД возбудило уголовное дело о краже с с незаконным проникновением. Сотрудники Камеры в зоосаде были отключены, поэтому на видеонаблюдение злоумышленник не попал. Снаружи была найдена приставная лестница.