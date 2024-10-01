81-летняя кореянка, которая могла поехать на конкурс «Мисс Вселенная», не прошла отбор

81-летняя кореянка Чхве Сун Хва, которая могла стать самой пожилой участницей конкурса «Мисс Вселенная», не прошла последний этап национального отбора. Об этом сообщает Associated Press.

В финале «Мисс Вселенная Корея» Чхве Сун Хва соревновалась с 31 претенденткой. Она продефилировала в белом платье, расшитом бисером, и поучаствовала в песенном соревновании. Ей не удалось получить корону, но она завоевала приз «Лучший стильный дизайнер».

Победила в финале национального отбора 22-летняя студентка школы моды Хан Ариэль — именно она будет представлять Южную Корею на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике в ноябре.

Чхве начала заниматься модельным бизнесом в 72 года, чтобы закрыть долги. Ее взяли в модельное агентство, когда она работала сиделкой в больнице, поэтому дефиле она репетировала в коридорах между палатами. Ее дебют случился на Неделе моды в Сеуле в возрасте 74 лет, с тех пор ее публикуют в корейский версиях журналов Harper’s Bazaar и Elle и снимают в рекламах.

«Я хочу ошеломить мир: „Как 80-летняя женщина может быть такой здоровой? Как ей удается поддерживать такое тело? Какая у нее диета?“ Когда вы стареете, вы набираете вес… Поэтому я хочу показать, что мы можем жить здоровой жизнью, даже когда мы стареем», — комментировала Чхве.