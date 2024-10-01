IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников из России

Международный разработчик софта для обработки документов и анализа бизнес-процессов ABBYY одним днем уволил всех сотрудников с российским паспортом на Кипре, в Сербии и Венгрии. Об этом сообщила бывшая сотрудница компании на своей странице в соцсети X под ником @KaterinaYes.

«Сегодня моя бывшая компания уволила всех русских из кипрского офиса. Я ****** [пипец] в **** [ярости] с такого неприкрытого ***** [безразличия]. Плюс ко мне пришли бывшие коллеги за советом/поддержкой/рефералкой, и я просто болею за каждого из них», — написала она.

Информацию о массовых сокращениях подтвердили в комментариях к посту.

«Во время встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет. Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы везде. Уволили всех, кто с паспортом РФ», — написала одна из сотрудниц ABBYY.

Вскоре на онлайн-платформе LinkedIn начали появляться объявления уволенных сотрудников ABBYY из Сербии, Кипра и Венгрии о поиске новой работы. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

По информации пользователей соцсети, россиян, работающих в штаб-квартире разработчика в Калифорнии, увольнения не коснулись.