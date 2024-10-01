Появились первые фото Тимоте Шаламе со съемок «Marty Supreme»

В сети появились первые фотографии Тимоте Шаламе со съемок фильма «Марти Суприм» — новой работы Джоша Сафди для A24.

На фото звезда «Дюны» и «Вонки» изображен с прической в стиле 1950-х годов, в круглых очках с проволочной оправой и в белой рубашке под синим свитером-жилетом. Съемки ленты проходят на Манхэттене.

В первой сольной работе соавтора «Хорошего времени» и «Неограненных алмазов» Шаламе сыграет главную роль — теннисиста Марти Рейсмана. Спортсмен начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур пинг-понга, завоевав множество национальных и международных титулов. Известный своим уникальным стилем игры, он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.