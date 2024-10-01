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Актера «Синг-Синг» оправдали за убийство спустя 26 лет

Сегодня в 13:21
Фото: Dominic Leon

Нью-йоркский суд официально отменил приговор за убийство Джону-Адриану «Джей Джею» Веласкесу, который провел в тюрьме почти 24 года, а недавно снялся в драме «Синг-Синг» о реабилитирующем эффекте программы искусств в турюме. Об этом сообщил The Guardian.

Мужчину оправдали за убийство отставного полицейского в 1998 году во время вооруженного ограбления нелегального игорного притона в Гарлеме.

Веласкеса приговорили к пожизненному заключению, позже он принял участие в программе «Реабилитация через искусство» в тюрьме строгого режима, известной как Синг-Синг. Она послужила источником вдохновения одноименного фильма режиссера Грега Кведара 2023 года.

Веласкес, которого освободили в сентябре 2021 года на основании обнаруженных доказательств ДНК, стал одним из нескольких бывших заключенных, снявшихся в фильме вместе с профессиональными актерами.

Картину тепло приняли после выхода на экраны летом этого года, она получила несколько наград, а теперь считается одним из потенциальных номинантов на премию «Оскар» в следующем году.

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