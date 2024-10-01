Виктор Логинов: «Гена Букин пошел бы на СВО»

Гена Букин мог бы пойти на СВО, считает Виктор Логинов. Знакомого персонажа в новых условиях он представил в беседе с ведущими подкаста Mash «Не выходя их комнаты».

Интервьюеры предложили ему пофантазировать, что бы случилось с героями «Счастливы вместе» в 2022 году, и поинтересовались, мог ли продавец обуви из Екатеринбурга отправиться на специальную военную операцию на территории Украины.

«Да, вполне. Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж наподобие [бравого солдата] Швейка Ярослава Гашека. Он не отказывается, но в силу своей природной детской непосредственности и идиотии, которая так или иначе существует в этом персонаже, иначе бы он не женился на Даше и не совершил половину поступков. Тем не менее он бы пошел. В этом отношении он довольно честный человек», — объяснил Логинов.

Также ему кажется, что Букин бы отправлял полученные выплаты в семью, где их бы растратила увлеченная картами Таро Даша.

«Рома бы попробовал [уехать из России через Верхний Ларс], попробовал бы свалить. Но на границе его бы остановили. Его однофамильца попытались бы мобилизовать, а Рома бежал, бежал, бежал», — заключил актер.