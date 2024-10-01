Виктор Логинов: «Гена Букин пошел бы на СВО»

Сегодня / 15:20
81-летняя кореянка, которая могла поехать на конкурс «Мисс Вселенная», не прошла отбор
Сегодня / 15:50
В Великобритании кружку, пролежавшую 25 лет на чердаке, продали за 1,6 млн рублей
Сегодня / 15:16
В Калуге двух кенгурят похитили из частного зоопарка
Сегодня / 14:49
IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников из России
Сегодня / 13:50
Появились первые фото Тимоте Шаламе со съемок «Marty Supreme»
Сегодня / 13:21
Актера фильма «Синг-Синг» оправдали по обвинению в убийстве спустя 26 лет
Сегодня / 12:58
В Италии в подвале нашли подлинную картину Пикассо. Она десятилетиями висела в дешевой раме
Сегодня / 12:47
Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
Сегодня / 12:34
Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом «One Assassination Under God — Chapter 1»
Сегодня / 12:16
Ирина Болгар работает над документальным фильмом и книгой
Сегодня / 11:38
В Москве госпитализировали актера Василия Ливанова
Сегодня / 10:20
Ирина Болгар: Павел Дуров называл наших детей собаками
Сегодня / 10:00
В США мужчина купил гитару Тейлор Свифт за 4000 долларов и разбил ее молотком
Сегодня / 09:39
Патриарх Кирилл: «Эволюция не противоречит Божественному замыслу»
Сегодня / 09:33
Джулия Робертс получит премию «Сезар» во Франции
Сегодня / 09:32
Эверест стал выше на 15–50 метров
Сегодня / 09:08
Вышел трейлер сериала «Подобный дракону: Якудза»
Сегодня / 03:02
Кирстен Данст присоединится к Ченнингу Татуму в тру-крайм-фильме «Человек на крыше»
Сегодня / 02:08
Автор ленты «Мадонна: Рождение легенды» снимет фильм о Джеймсе Дине
Сегодня / 01:15
Netflix показал англоязычный трейлер «Эмилии Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес
Сегодня / 00:21
В США 6-летний мальчик открыл бизнес по уборке дворов, чтобы накопить денег на кота
Вчера / 23:39
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу появилась в тизере сериала «Никаких добрых дел». Он выйдет в декабре
Вчера / 23:10
В соцсетях завирусились фиолетовые яблоки. Чудо-фрукты ищут в Канаде, но их сгенерировал ИИ
Вчера / 22:49
Кейт Бекинсейл обвинила массажиста в сексуализированном насилии
Вчера / 21:45
Кандидат в сенаторы США солгал о своем прошлом. Говорит, жил очень бедно, но мемуары это опровергают
Вчера / 21:37
13 альбомов за пять лет, пустота внутри и наркотики в трейлере документального фильма об Элтоне Джон
Вчера / 20:59
Радиостанции Лас-Вегаса объявили Green Day бойкот из‑за слов о мегаполисе
Вчера / 20:32
Лили-Роуз Депп видит кошмары и мечтает о свадьбе в трейлере «Носферату»
Вчера / 19:59
Московский джазовый оркестр Бутмана отметит юбилей и отправится по городам России
Вчера / 19:43
В США построили детскую площадку по рисунку 12-летней девочки
Вчера / 18:46
Киллиан Мерфи вернулся к образу Томаса Шелби. Съемки фильма по «Острым козырькам» стартовали
Вчера / 18:35
В Одинцово учительница не отпустила ребенка в туалет. Мизулина обратится в Генпрокуратуру
Вчера / 17:26
MrBeast удалил вакансию художника для работы с ИИ после скандала
Вчера / 17:03
Дэмиан Льюис перегнал стадо овец через Темзу в знак уважения к многовековой традиции
Вчера / 16:59
Звезду BTS оштрафовали за пьяную езду на электросамокате

Виктор Логинов: «Гена Букин пошел бы на СВО»

Сегодня в 13:29
Фото: кадр канала ТНТ

Гена Букин мог бы пойти на СВО, считает Виктор Логинов. Знакомого персонажа в новых условиях он представил в беседе с ведущими подкаста Mash «Не выходя их комнаты».

Интервьюеры предложили ему пофантазировать, что бы случилось с героями «Счастливы вместе» в 2022 году, и поинтересовались, мог ли продавец обуви из Екатеринбурга отправиться на специальную военную операцию на территории Украины.

«Да, вполне. Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж наподобие [бравого солдата] Швейка Ярослава Гашека. Он не отказывается, но в силу своей природной детской непосредственности и идиотии, которая так или иначе существует в этом персонаже, иначе бы он не женился на Даше и не совершил половину поступков. Тем не менее он бы пошел. В этом отношении он довольно честный человек», — объяснил Логинов.

Также ему кажется, что Букин бы отправлял полученные выплаты в семью, где их бы растратила увлеченная картами Таро Даша.

«Рома бы попробовал [уехать из России через Верхний Ларс], попробовал бы свалить. Но на границе его бы остановили. Его однофамильца попытались бы мобилизовать, а Рома бежал, бежал, бежал», — заключил актер.

Также Логинов выразил надежду на появление большего числа проектов, посвященных СВО: «Если нам что‑то непонятно и страшно, мы пытаемся через юмор это постигнуть. Василий Теркин — юмористический персонаж, через него мы познаем эту историю. Через юмор [„Бравого солдата Швейка“] мы познаем все ужасы Первой мировой. Мы все равно должны прийти к тому для того, чтобы понять цели и задачи, которые поставлены перед нами, выполняет наше государство, наши бойцы на передовой. Я думаю, что рано или поздно мы найдем в себе силы, чтобы это транслировать через юмор».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами