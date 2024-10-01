В Италии в подвале нашли подлинную картину Пикассо. Она десятилетиями висела в дешевой раме

Картина, найденная торговцем хламом Луиджи Ло Россо в подвале дома на Капри в 1962 году, оказалась подлинной работой Пабло Пикассо. Об этом сообщает The Guardian.

Наткнувшись на картину, мужчина забрал свернутый холст с собой в Помпеи. Там он провисел несколько десятилетий в дешевой раме на стене гостиной.

На картине изображен искаженный портрет французской художницы Доры Маар, которая была любовницей и музой Пикассо, в левом верхнем углу стоит характерная подпись знаменитого художника.

Однако Ло Россо не знал, кто это. Лишь некоторое время спустя его сын Андреа начал задавать вопросы после изучения энциклопедии по истории искусства.

«Мой отец собирал всякий хлам, чтобы продать его за бесценок. Он нашел картину еще до моего рождения и понятия не имел, кто такой Пикассо. Он был не очень культурным человеком. Читая о работах Пикассо в энциклопедии, я смотрел на картину и сравнивал ее с его подписью. Я все время говорил отцу, что они похожи, но он не понимал», — рассказал Андреа.

В итоге семья обратилась за советом к команде экспертов, среди которых был известный детектив по искусству Маурицио Серачини.

После нескольких лет сложных расследований графолог и член научного комитета фонда Arcadia Чинция Альтиери подтвердила, что подпись на картине, которая сегодня оценивается в 6 млн евро, принадлежит Пикассо.