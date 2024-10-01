Ирина Болгар работает над документальным фильмом и книгой

Ирина Болгар готовит книгу и документальный фильм об отношениях с Павлом Дуровым. Об этом она рассказала в посте в инстаграме*.

«В данный момент я обсуждаю издание книги, основанной на моих дневниках, и сценарий документального фильма, основанного на реальных событиях и личном архиве моих 10 лет семейных отношений с Павлом Дуровым и участия в делах компании Telegram на протяжении многих лет, так как она всегда считалась нашим семейным активом», — написала россиянка.

«Книга в скором времени будет издана. Надеюсь, вам понравится фильм, в котором прекрасная история любви превращается в триллер», — добавила она.

Болгар отметила, что Дуров перестал выплачивать деньги на содержание детей более полутора лет назад, а заключить соглашение с ним не удалось.

«Моего дохода хватает лишь на обеспечение нужд детей, но не оплату дорогих частных школ, дополнительных занятий и поездок в отпуск. Мне приходится платить личными средствами, и они ограничены. К тому же, услуги адвокатов стоят недешево. Пока идут суды об алиментах, мне приходится искать дополнительный доход», — пояснила она.

«Cплетник» сохранил скриншот комментария Болгар, в котором она говорит о «сценарии для Netflix в ближайших планах».

Вчера Болгар поведала, что в одном из сообщений Дуров называл своих детей собаками. По ее словам, бизнесмен оборвал с ней контакты в 2022 году грубым сообщением.

«Он имел в виду наших детей, вероятно. Так как у меня не было никаких собак в течение многих лет. Имелись в виду наши дети, так как он упомянул домашнее прозвище одного из детей и добавил: „И остальных собак“», — отметила Болгар.